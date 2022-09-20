ضبط 16 متهمًا بحوزتهم 100 طربة حشيش و13 ألف قرص مؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف المحافظات.

تمكنت أجهزة الأمن، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 16 متهمًا، بحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– 13 ألف قرص مؤثر – مبالغ مالية –هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.