أمين عام مساعد الجامعة العربية: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية ولن نتغافل عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- هاني رجب:

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن الآلية التي تضطلع بموجب مقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدور محوري في مسيرة العمل الإعلامي المشترك باعتبارها لجنة فنية دائمة تسهر على وضع الاستراتيجيات والخطط الإعلامية، ودراسة مشروعات القرارات التي ترفع للمكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من المجلس الوزاري.

وأضاف خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقاهرة، إنه قد أوصى المكتب التنفيذي خلال دورته الأخيرة مارس الماضي ببغداد بضرورة ضمان التمثيل العالي للدول الأعضاء في هذه اللجنة وتطوير أدائها بما تحقق مزيدا من النجاعة في تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه عملاً بمقتضيات النظام الأساسي أعدت إدارة الأمانة الفنية بقطاع الإعلام والاتصال مجموعة من الوثائق والمقترحات والمبادرات التي ستدرس في هذه الدورة متطلعين سويا للتوصل إلى توصيات عملية وذات مغزى بشأن مختلف البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتابع: وهكذا، ستتدارس الدورة جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة وفي صلبها الأوضاع في القدس المحتلة بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين الفلسطينيين وهم يؤدون بقدر عال من نكران الذات رسالة الشرف والأمانة.

وأوضح أنه قد تلقت الأمانة العامة بكامل الاهتمام المبادرة الفلسطينية لجعل 11 مايو يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطيني والذي يتزامن مع ذكرى الجريمة الشنعاء التي استهدفت الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وذلك تجسيدا للتضامن الثابت مع الجسم الإعلامي الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وخاصة ما يتعلق بحماية الصحفيين.

وكشف: ستبحث الدورة سبل تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 وتعاطي وسائل الإعلام، خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث ،ومتابعة خطة التحرك الإعلامي ، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام الإلكتروني والإعلام التربوي والتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، فضلاً عن المسائل التنظيمية لمجلس وزراء الإعلام.