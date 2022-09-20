نبيل جاسم: نحتاج صياغة خطاب إعلامي عربي لمواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال نبيل جاسم، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، إنه يتطلع في هذه الدورة إلى الخروج بتوصيات مهمة إزاء المواضيع المعروضة في جدول الأعمال والتي تأتي القضية الفلسطينية وتحدياتها في مقدمة الجدول، إضافة إلى قضايا أساسية أفرزتها مرحلة الحداثة وثورة الاتصالات والمعلوماتية، كذلك كيفية صياغة الخطاب الإعلامي العربي لمواجهة الإرهاب، وترسيخ التحرك الإعلامي الموجه للخارج، وغيرها من البنود.

وأضاف خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الإعلام العرب: نأمل أن تتضافر جهودنا جميعًا لإنضاجها بالشكل الأمثل.

وبدأ اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي، بمقر جامعة الدول العربية.