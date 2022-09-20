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بوتين يعتمد أوراق سفير مصر الجديد ويؤكد حرص روسيا على دعم العلاقات مع القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى مصر، خلال اعتماده أوراق السفراء الجدد في موسكو، ومن بينهم سفير مصر الجديد لدى روسيا نزيه النجاري.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال الرئيس الروسي خلال حديثه مع السفراء الجدد بحضور سفير مصر الجديد لدى موسكو، إن روسيا تعتبر مصر أحد أهم شركائها في إفريقيا والعالم العربي.

 

وكان السفير المصرى لدى موسكو نزيه النجاري قد أكد على دور العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم لما فيه المصلحة المشتركة.

 

وتم الاتفاق خلال الزيارة على تفعيل التعاون المشترك خاصة في التحضير لليوبيل الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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