شكرا لقرائتكم خبر عن معظمها غير مبررة.. الصحة: 72%نسبة الولادات القيصرية بمصر مقابل 20%عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الكثير من الولادات القيصرية ليس لها مبرر، والأطفال يدخلون الحضانات، وهناك ارتفاع فى معدلات الإصابة بالتوحد، مشيرا إلى أن الولادة القيصرية تؤثر على صحة الأم والطفل، موضحا أن معدلات الولادة القيصرية عالميًا 20%، مشيرا إلى أرتفاع نسب الولادات القيصرية لــ 72 % فى مصر.

وتابع متحدث وزارة الصحة: الحافز المادي هو السبب في إقبال الأطباء على الولادات القيصرية، وبدأنا في تدريب أعضاء التمريض على "القبالة" ليكون هناك عدد كافي من الممرضات القادرات على توليد السيدات وفقا للأدلة الارشادية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: فى المستشفيات الخاصة لابد من توفيرملف للمريضة ومدون به سبب طبي للولادة القيصرية، وسنتابع السجلات الطبية وتابع: وزارة الصحة بدأت في تدريب أعضاء هيئة التمريض في المستشفيات عبر برنامج "القبالة "لتأهيلهن على القيام بدور "القابلة"، ذات الدور الرئيسي في عملية الولادة الطبيعية، وبالفعل تخرجت اول دفعة قبل اسبوعين في شمال سيناء.

وأوضح أن من أهم الأسباب زيادة معدلات الولادة القيصرية هي إرتفاع اتعاب الطاقم الطبي في مثل تلك العمليات، ومن ثم كان قرار الوزارة بتوجيهات وزير الصحة أن تتساوى قيمة الأجر بين الولادتين الطبيعي والقيصرى، بل بالعكس سوف تزيد الطبيعية عن القيصرية والوزارة عبر إدارة العلاج الحر سوف تتابع وبدقة معدلات الولادات القيصرية في المستشفيات عبر إرفاق التقرير الطبي لكل مريضة الذى استعدى اللجوء للقيصرية.