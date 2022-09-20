شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية تستعين بأوناش عملاقة لإزالة آثار حادث قطار دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منذ قليل محطة قطارات مدينة دمنهور بالبحيرة ، إزالة أثار خروج عربتي قطار ركاب بخط القاهرة- الأسكندرية عن مسارها أثناء دخول القطار محطة السكة الحديد صباح اليوم

وأكدت مصادر مطلعة استعانة هيئة السكك الحديدية بفريق عمل وأوناش عملاقة من محطة طنطا لإعادة العربات إلى مسارها وإصلاح قضبان السكة الحديد والعربات بورش الهيئة بالاسكندرية، مضيفة أنه تم توفير وسائل مواصلات واتوبيسات نقل داخلى لنقل المواطنين إلى أماكن عملهم حتى عودة حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

وأوضحت المصادر، أنه تم تخزين قطار قادم من القاهرة بمحطة ايتاى البارود حتى إزالة أثار واقعة قطار محطة دمنهور.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وعلي الفور، انتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات.

أسفرت الواقعة عن توقف حركة القطارات بخط القاهرة- الإسكندرية، وجارى إعادة عربات القطار إلى وضعها الطبيعى، وعودة حركة القطارات مرة أخرى إلى مواعيدها المقررة.