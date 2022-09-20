شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطلق غدا الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.