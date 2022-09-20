شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين لمتابعة تجديد الأيزو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور الامريكية، وذلك لتجديد منح شهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة.

وعقب الاستقبال عقد الاجتماع الافتتاحي برئاسة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، محمد نصر أمين عام الجامعة، و هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم، د وسام درويش مدير وحدة نظم الجودة الإدارية ومسئولي ضمان الجودة.

وأعرب الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تأتي لمراجعة وثائق وملفات الجودة في جميع الإدارات المركزية بالجامعة، مؤكداً على أن نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقى فقط فقد استطاعت الجامعة أن تحقق تحولاً رقميًا كبيرًا بالقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي.

وقال رئيس الجامعة أن الجامعة تبذل فى سبيل ذلك أقصى جهدها لتحقيق الجودة الإدارية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى والحوكمة لتيسير الخدمات ورضاء متلقيها وتوفير الوقت والجهد مؤكدًا على أن هذا الاهتمام يأتى من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة فضلا عن تقليل الأخطاء وصولاً الى ثقة ورضا العملاء من ذوي العلاقة بالجامعة ، وتحديد المسئوليات، والاستفادة من الموارد، بالإضافة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية بالجامعة حيث يتم تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة بالجامعة، و تنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بعرض تقديمي قدمته مديرة وحدة جودة النظم الإدارية تناول ملخص لموقف ادارات الجامعة من تطبيق منظومة الجودة الإدارية واستعراض أهم النتائج والانجازات التي نتجت عن ذلك.

وقالت الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بجميع إدارات الجامعة، لافتًة النظر إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر لهم علي مدار العام من خلال الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة.