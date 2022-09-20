94% من القراء يطالبون بتكثيف حملات تطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012