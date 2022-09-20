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شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتكثيف حملات تطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء.
وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء.