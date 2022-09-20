أخبار مصر

94% من القراء يطالبون بتكثيف حملات تطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتكثيف حملات تطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات تطهير المصارف ومخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا