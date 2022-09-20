شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل منذ قليل، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية .

واصطحب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له، فى جولة بمركز الابتكار وريادة الأعمال وتفقد لمعرض الابتكارات، شارك فيها نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات .

و زيارة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مصر تمتد على مدار 3 أيام، ويتم خلالها بحث عدد من الملفات المتعلقة بالملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.