الأسبوع المقبل بدء سحب كراسات شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي مواعيد شراء كراسات شروط سكن لكل المصريين، من مكاتب البريد.

وقال صندوق الإسكان الاجتماعي، إن موعد شراء كراسات الشروط يبدأ يوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وأكد الصندوق أنه بداية من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

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