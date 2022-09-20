شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر.. إعلام القاهرة تنظم حفل تخرج دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تنظيم حفل التخرج بدفعة الكلية 2021 / 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة .

وأكدت كلية الإعلام، أن الحفل سيتم تنظيمه يوم الإثنين 31 أكتوبر، وذلك بمقر الكلية، وأشارت الكلية إلى أن الحفل سينظم بمقر الكلية وأنه للحجز والاستعلام، فعلى الطلاب التواصل مع إدارة رعاية الشباب بالكلية .