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31 أكتوبر.. إعلام القاهرة تنظم حفل تخرج دفعة 2022

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تنظيم حفل التخرج بدفعة الكلية 2021 / 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة .

 

وأكدت كلية الإعلام، أن الحفل سيتم تنظيمه يوم الإثنين 31 أكتوبر، وذلك بمقر الكلية، وأشارت الكلية إلى أن الحفل سينظم بمقر الكلية وأنه للحجز والاستعلام، فعلى الطلاب التواصل مع إدارة رعاية الشباب بالكلية .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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