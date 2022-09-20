شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات يجب معرفتها لو عداد الكهرباء عمل erorr ..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
عند ظهور هذا الكود ، يجب رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ، ثم يتم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد إعادة تهيئة ، وفى حالة وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.
فى هذه الحالة يكون هذا الكود أشار إلى أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج (الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر).
-وفى هذه الحالة إذا كان العداد جديد فيتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه ، أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02) فيتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.
إشارة إلى أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.
-وفى هذه الحالة يتم عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، ثم يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.
تعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت .
- ويجب على المشترك التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.
يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد ، و فى هذه يجب إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء التابع لها .
يحدث نتيجة مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.
و فى هذه الحالة يتم رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصه بالعداد.
يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.
يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أوضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.
إشارة إلى أن هناك خطأ بقراءة البيانات.
الحل: إعادة العملية مرة أخرى (كارت بديل بدون شحنة) أو استرجاع للشحنة المبدئية.
لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.
يتم الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.
يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة.
يجب وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.
إشارة إلى وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.
ويجب إعادة تنفيذ العملية مرة أخرى على الكارت.
يعني أن هناك خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك الموجودة بالكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة بالعداد.
يتم عمل كارت بديل بشحنة أو بدون وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.
يعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد .
يجب إعادة برمجة العداد.
يعني أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت.
يجب تغيير الكارت
يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.
لابد من استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته.