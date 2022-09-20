شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. إنشاء نقاط إسعاف ومراكز طفولة وتطوير مدارس 10 قرى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى إستمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

ويضيف، قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية النمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة).

وتضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وإنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، و تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى النجوع بحري وقبلي والكلابية وزرنيخ والدير، فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروعات المبادرة في قرى النجوع بحري وقبلي، حيث تفقد مجمع خدمات قرى النجوع المقام على مساحة تتجاوز 420 متر، والإنتهاء من أعماله الإنشائية بنسبة 100% وتجري حالياً أعمال تجهيزه ومدها بالأجهزة الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع والتي تشمل إنشاء نقطة إسعاف نموذجية على أحدث الطرز وعمل "لاند سكيب" للمنطقة ومدخل قرى النجوع بعد تمهيد ورصف الشوارع، كما تفقد مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنجوع بحرى ووجه بتطوير مدخل المدرسة وتهذيب المنطقة المحيطة بها، وتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ووحدة التضامن الإجتماعي ومشروعات توسعة المدارس وتجديد مراكز الشباب بقري النجوع.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروعات إنشاء وتجديد مراكز الشباب وتطوير المدارس بقرى الكلابية وزرنيخ، كما تابع نسب إنجاز العمل بمشروع الصرف الصحي، وإنشاء محطة رفع قرية الكلابية والتي بدأ العمل بها في يونيو 2021 ومن المتوقع إنهاؤها نهاية نوفمبر المقبل لخدمة حوالي 15 ألف نسمة من سكان قرية الكلابية بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه.

وخلال الجولة تعرف محافظ الأقصر، علي نسب العمل بمشروع إنشاء محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ لخدمة قري شرق إسنا، وأكدت أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 الف متر مكعب في اليوم وتنفذها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلي 85 %، حيث تخدم المحطة أكثر من 300 ألف مواطن من سكان 7 قرى بإسنا،(الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادي بالإضافة إلي قرية الدير أكبر قرى إسنا).

واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع خدمات قرية الدير أكبر قرى مركز إسنا، والذي تم إنهاء أعماله الإنشائية بنسبة 100% تمهيداً لتجهيزه ومده بالأجهزة لبدء العمل به، كما تفقد المنطقة المحيطة بالمجمع والتي من المقرر تنفيذ مشروعات بها لخدمة أهالي قرية الدير، وتتضمن هذه المشروعات المستقبلية إنشاء وحدة مطافئ وشادر للخضروات والفاكهة وموقف وسوق حضاري.



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