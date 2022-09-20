شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 20/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:13
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 3:22
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 11:44 م
موعد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 11:36
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:44 م
وقت صلاة العشاء 6:59 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 09: 3
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:03