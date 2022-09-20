شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: ما أحوجنا لحملة "المتحدة" للتأكيد على القيم الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتأكيد على القيم الدينية، مؤكدة أنها حملة أكثر من رائعة ، متابعة: ما أحوجا بالفعل لهذه الحملة لمقاومة قيم تحكم السلوك والتصرفات فى المجتمع كله.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه بعد تدهور التمسك بالقيم و أصبح الترند هو شغلنا الشاغل دون احترام لقيمنا وأخلاقنا تقرر المتحدة للخدمات الإعلامية التأكيد على إن الترند الحقيقى هو حملة أخلاقنا الجميلة كعودة للأصالة و النظام القيمى المحترم الذى لا يتنافى مع التجديد.