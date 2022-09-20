شعبة المحمول: مصر من الأسواق الواعدة لاستثمارات الهاتف المحمول

القاهرة - سامية سيد - قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، إن الملاذ الآمن لأى استثمار هو أن تكون الدولة مستقرة، موضحا أن مصر دولة مستقرة، ولدينا موقع استراتيجى وأيدى عاملة رخيصة وعملة سعرها مناسبة وشبكة طرق ومواصلات جيدة للغاية.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن كل ما يشجع على الاستثمار فى مصر موجودة، كما أن قوانين الاستثمار الجديدة تشجع على الاستثمار.

ولفت نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، إلى أن مصر من الأسواق الواعدة للاستثمارات الهاتف المحمول، موضحا أن مصر بوابة لتصدير الهواتف المحمولة لأفريقيا واسيا، وأول هاتف محمول مصرى تم تصديره لفرنسا.