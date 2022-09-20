شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طاقة يوضح جهود الدولة المصرية في قطاع البترول والثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد دياب أستاذ الكيمياء والطاقة بمعهد بحوث البترول، إن الدولة المصرية لديها كوادر عالية فى مجال البترول والثروة المعدنية، وهو المحرك الرئيسى للطاقة فى مصر، مؤكدا أن الدولة رصدت 49 مليار جنيه ونصف فى عملية الاستكشافات الجديدة وتكرير البترول.

وأضاف الدكتور محمد دياب خلال برنامج المواجهة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر وقعت معاهدات لتؤمن إمدادات الطاقة والبحث عن اكتشافات جديدة، واستخراج هذه الكميات لتؤمن الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن قطاع التنمية من مصانع ومنتجات زراعية وغيرها، لا يمكن أن يحدث إلا بتوفير مصادر طاقة آمنه ومستمره وغير ملوثه للبيئة وبسعر مناسب.

وأكد أن أزمات الطاقة الأخيرة نبهت كثيرا من الدول، بأن عملية تخزين البترول شئ مهم جدا، خاصة خلال أزمات كورونا وتوقف الحركة بين الدول وهو ما ساهم فى إنخفاض سعر البترول، كما قامت الدولة المصرية بإنشاء مخازن إستراتيجية تحفظ فيها المنتجات البترولية لتأمين أى نقص.