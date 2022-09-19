شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز بدر: ننفذ 4704 وحدات لموظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية في المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن مدينة بدر تشهد طفرة تنموية فى جميع المجالات، الإسكان والطرق والخدمات، مشيرا إلى أن مدينة بدر لها نصيب كبير من مبادرة الرئيس السيسي "سكن لكل المصريين".

وأضاف المهندس عمار مندور، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المدينة نفذت 55488 وحدة على مدار 6 سنوات، لافتا إلى أنه تم تسليم 49 ألف وحدة، كما عبر عن سعادتهم لعمل وحدات إسكان لموظفي الدولة في العاصمة الإدارية.

وتابع: "بدأنا المرحلة الأولى في شهر مارس 2020، ونفذنا 19 مبنى خدميا، به حضانات ووحدات صحية ومولات وملاعب وتم تسليمها لجهات التشغيل"، مؤكدا أنه نظرا لجودة المشروع، رأت القيادة السياسية عمل مرحلة ثانية وثالثة من المشروع.

واستكمل: "المرحلة الثانية من مشروع اسكان موظفي العاصمة الإدارية الجديدة تضم 196 عمارة بواقع 4704 وحدات سكنية"، مشيرا إلى أن نسبة الانجاز في المرحلة الثانية وصلت 75% ويسيرون بمعدلات كبيرة فى المشروع ويسعون إلى تسليم وحدات المرحلة الثانية بداية العام الجديد.