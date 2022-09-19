بعد إعلان ارتفاع معدل الدخل.. الإسكان تعلن الحد الأدنى للتقديم في سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تغيير الحد الاقصى لمعدل الدخل الشهري في الطرح الأخير من سكن لكل المصريين 3، لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، بهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.

وأكدت أنه معدل الدخل الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

وأوضحت أن الحاصلين على مرتبات 1500 و2000 و2500 جنيه، بإمكانهم التقدم للمبادرة، وذكرت أن الدعم المخصص للوحدة، يماثل ثمنها بمقدار الضعف؛ بسبب دعم الفائدة بنسبة 3%، وتكلفة المرافق والأرض، والدعم النقدي، متابعة: "القسط يمثل 40% من الدخل كحد أقصى، والدخل الأقل يحظى بدعم نقدي أكبر".

وأشارت إلى أن أغلب وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح سعرها ما بين 194 ألف جنيه و207 آلاف جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن 3 مواقع ضمن الإعلان يستلم فيها المواطن الوحدة بعد 18 شهرا"، مؤكدة أن الأسعار بالنسبة لمستويات الدخول مناسبة جدا، والمقدمات بنسبة 10% لمحدودي الدخل، كما أن القسط يبدأ بـ427 جنيها، لافتة إلى hن الصندوق رفع سقف دخل المتقدمين إلى 8 آلاف للأسرة و6 آلاف للأعزب، بالنسبة لمنخفضي الدخل، من أجل توسيع الشريحة المتقدمة.

وأشارت إلى أن نسبة رفض الصندوق في حدود 10% والبنك 15%، لأن الدخل يتجاوز الحدود الموضوعة أو سبق للمواطن الاستفادة من مبادرات أخرى، مؤكدة أن الصندوق يحرص على منح الوحدة للمستحقين، خاصة أنها مدعومة بشكل كبير.