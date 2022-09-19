رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد اتحاد إذاعات الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التعاون بين كل الدول العربية في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفًا أن الدول العربية مستهدفة طوال الوقت ولذلك علينا بلورة التعاون الإعلامي والوصول إلى رؤية مشتركة.

وأضاف أن التعاون العربي في غاية الأهمية في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل عربي مشترك لمواجهة المنصات التي تحاول أن تبث أفكار غريبة عن مجتمعاتنا وكذلك السوشيال ميديا والتي تقوم ببث أفكار وأخبار كاذبة عن كافة الدول العربية.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين شركات الإنتاج الدرامي والتلفزيوني في كل الدول العربية لتبادل الأفكار، مضيفًا أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة القادمة وستعمل على وجود التعاون بين كافة الدول والجهات والمؤسسات والاتحادات في الدول العربية للوصول إلى تعاون مشترك في المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك.

جاء ذلك خلال لقاءه محمد فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وعبدالرحيم سليمان مدير الاتحاد وإسماعيل الششتاوي ممثل مصر بالاتحاد، والوفد المرافق لهم، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

من جانبه قال صالح الصالحي إنه يجب التعاون بين الدول العربية لمواجهة المنصات والسوشيال ميديا لأن نظام القطب الواحد أصبح صعب في المواجهة، ولذلك علينا الاتحاد معًا وأن يكون هناك خطوات تنفيذية، مشيرًا إلى تفاؤله بخروج وثيقة تعاون من اجتماعات وزراء الإعلام العرب، حتى يكون التفاوض مشترك وليس بشكل فردي.

فيما أكد محمد فهد الحارثي، تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مضيفًا أن التعاون مهم جدًا بين كل الدول العربية خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن التعاون سيمكن الإعلام في الدول العربية من مواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة.

وأوضح أن مواجهة المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل فردي أصبح من الصعب خصوصًا وأن ميزانيات تلك المنصات كبيرة للغاية، مشيرًا إلى وجوب وجود موقف موحد بين كل الدول العربية حتى تشعر هذه الشركات والمنصات بأن الأمر يشمل جميع الدول العربية وليس دولة بيعينها.

ومن جانبه أكد عبدالرحيم سليمان، ضرورة التعاون بين الدول العربية، وأن يكون هناك توجه إعلامي مشترك للتعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، مضيفًا أن التعاون هو ما سيؤدي إلى مواجهة كل القضايا.

فيما أكد إسماعيل الششتاوي، ضرورة وجود آليات محكمة لتنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات وزراء الإعلام العرب من هلال وجود منسق إتصال وخبير دائم، حتي يعملوا على تنفيذ التوصيات حتى لو تغير أعضاء المجلس، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين كل الدول العربية والهيئات لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية لأن الحروب حاليًا ليست عسكرية وإنما أصبحت حروب عقل وتكنولوجيا.