جهاز أكتوبر الجديدة ينفذ 23 قرارا لإزالة المباني المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تنفيذ حملات لإزالة جميع التعديات ومظاهر العشوائية في المدينة.

وقامت اليوم إدارات التنمية ورئاسة الأحياء والأمن بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات باشراف المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز وبحضور المهندس علاء جمال عن إدارة التراخيص والمهندس محمد حسين وبهاء الدين أحمد رؤساء الأحياء، وتأمين من قوة من شرطة التعمير.

وتضمنت الحملة مناطق وأحياء ربوة أكتوبر المنطقة السادسة ابني بيتك سابقًا، حيث تم تنفيذ عدد ٣ قرارات إزالة مباني وعدد ٢٠ قرار ازالة مخالفة نشاط ، مع رفع عدادات المرافق عن المخالفين ومصادرة معدات لعدد من المباني السكنية التي حولها أصحابها لانشطة تجارية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهاب جهاز المدينة باستمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، ويحذر المخالفين للإلتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المدينة وسرعة إزالة كافة المخالفات.

والجهاز لن يسمح بتحويل المباني السكنية لأنشطة تجارية، وعلى أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة طبقا للتخصيص وسرعة استصدار رخص التشغيل وفقاً للقواعد لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات.