أكتوبر المقبل.. الحكم على المتهمين في قضية "خلية أبو تراب" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حجز محاكمة المتهم السابع والمتهمة الثانية عشرة من بين خمسة عشر متهما ومتهمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية أبو تراب"، للحكم وحددت جلسة اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر كل من أشرف حسن.

وتلخص أمر الإحالة في تأسيس أحد أبرز قيادي تنظيم داعش الإرهابي الهارب والمكني "أبو تراب" لخلية تابعة للتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني، قام من خلالها بتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم داخل البلاد لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة، بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر النسائية داخل الخلية على قناعة بذات الفكر الجهادي لنقل الأموال والتكليفات لعناصر التنظيم تجنبا للرصد الأمني ولتجنيد الفتيات والنسوة بغرض ضمهم لتنظيم داعش الإرهابي.