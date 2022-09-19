جريمة عربية على أرض مصرية.. ليلة ذبح تاجر أردني داخل كومبوند شهير بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"هترجع الفلوس اللي عليك امتى؟" بنبرة حادة وشرر يتطاير من العنينين طالب شخصان تاجر مواد غذائية يحمل الجنسية الأردنية برد مبلغ مستحق لهما يقترب من الـ30 ألف دولار لكن طلبهما قابله مماطلة من الأخير فما كان منهما إلا كتابة السطر الأخير من حياته بطريقة دموية.

أول أمس تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل داخل منزله بكمبوند دار مصر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع فرقة حدائق أكتوبر ووحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تبين بالفحص أن الجثة لتاجر أدني في الأربعينات من العمر بها جرح ذبحي بالرقبة يرتدي كامل ملابسه وعدم وجود آثار كسر أو عنف بباب الشقة ما يشير إلى أن الجناة دخلوا بطريقة شرعية.

فريق بحث ترأسه اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، عكف على فحص علاقات المجني عليه، ومراجعة آخر مشاهدات له وتفريغ سجل المكالمات "الصادر - الوارد" وكاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.

في أقل من 24 ساعة، توصلت تحريات العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن خلافا ماليا بين المجني عليه واثنين آخرين يحملان الجنيسة الأردنية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن النقيب محمد غراب معاون مباحث ثالث أكتوبر من ضبطهما والسلاح المستخدم في الجريمة.

أمام مدير المباحث أقر المتهمان بالجريمة واتهما الضحية بالنصب "عايز يأكل علينا فلوسنا". تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.