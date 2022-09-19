شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستقبل السباح محمد الحسينى لتهنئته بعبور المانش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، السباح محمد الحسينى سباح المانش، بعد نجاحه فى محاولة عبور المانش مؤخرا، حيث حرصت وزيرة التضامن على تهنئه السباح ودعمه .

و نشر السباح محمد الحسينى ، فيديو من لقاء الوزيرة، معلقا : عظيمة من عظيمات مصر ، معربا عن سعادته بهذا اللقاء وأنه سيواصل تدريباته وجهوده فى سبيل رفع اسم مصر.

والبطل المصرى السباح محمد الحسينى الملقب بسباح المانش وأيضا الملقب بـ "نيمو" من أبطال ذوى الهمم، نجح فى عبور "بحر المانش" فى محاولة تم تنفيذها فجر السبت 6 أغسطس الجارى، متحديا برودة الجو وتيارات المانش العنيفة بعزيمته وإصراره.

جاءت الفكرة عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية عام 2018- وطلبها من خالد شلبى مدرب السباح محمد الحسينى، الانضمام لفريق عبور بحر المانش، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج والمزج بين الأصحاء وذوى الهمم، و فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية فى إشارة إلى دعم التواصل والتعاون بين الشعوب.

خاض اللاعبون مرانهم الأخير الجمعة 5 أغسطس، حيث ضمت البعثة كلا من "خالد شلبى" السباح العالمى وقاهر المانش، والسباح محمد الحسينى - من ذوى الهمم متلازمة داون، والسباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية “شيرويت حافظ”.

ومؤخرا وبعد نجاح السباح محمد الحسينى فى عبور المانش، أعلن الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش اعتماد السباح محمد الحسينى الملقب بـ"نيمو" مساعدًا رسميًا للمدرب في المياه المفتوحة وبحر المانش .