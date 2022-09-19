شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضباط و357 مدنيا.. حصيلة الإصابات خلال جنازة الملكة إليزابيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى خمسة من ضباط الشرطة البريطانية رعاية طبية بعد أن أصيبوا بتوعك أثناء عملية تأمين جنازة الملكة اليزابيث فى وستمنستر، وفقا لصحيفة الإندبندنت.
وحمل اثنان من أفراد البحرية الملكية أحد ضباط الشرطة، الذى كان يرتدى الزى الرسمى الكامل وقفازات بيضاء، على محفة قبل بدء الاحتفال وقالت شرطة العاصمة أن الرجل تعافى وأن أربعة ضباط آخرين "تلقوا رعاية طبية بعد أن أصيبوا بتوعك".
أصيب اثنان من الضباط فى المركز التجارى بالإجهاد، الذى يؤدى إلى قصر باكنجهام بالإجهاد الشديد، واثنان فى موكب هورس جاردز القريب وواحد بجوار نصب فيكتوريا التذكارى.
كان لا بد أيضًا من مساعدة ثلاثة أفراد عسكريين من قبل زملائهم بعد أن واجهوا صعوبة من قبل ويلينجتون آرتش قبل الساعة 2 مساءً بقليل.
بدا أن أحدهما قد انهار على الأرض بعد مغادرة العائلة المالكة، فى حين شوهد اثنان آخران يتم مساعدتهما قبل وبعد نقل نعش الملكة إلى نصب الدولة.
وفى هايد بارك باراكس تعثر فرد آخر من العسكريين وأخذ من قبل رفيقه جاء ذلك بعد أيام من إغماء أحد الحراس أثناء مراقبته لتابوت الملكة أثناء رقدها فى ولاية وستمنستر هول.
كما أصيب بعض أفراد الجمهور بالإغماء بعد التجمع لمشاهدة المواكب من وإلى جنازة الملكة فى وسط لندن.
قالت خدمة St John Ambulance إنها عالجت 357 مريضًا إلى جانب خدمة الإسعاف فى لندن فى الساعة 3.30 من مساء يوم الإثنين، من بينهم 45 نُقلوا إلى المستشفى.
تم نشر الآلاف من ضباط الشرطة كجزء من أكبر عملية أمنية فى تاريخ شرطة العاصمة وبالإضافة إلى ضباط يرتدون الزى الرسمى يصطفون على طول طريق مواكب جنازة الملكة ويحرسون كنيسة وستمنستر، يقوم الضباط المسلحون بدوريات جنباً إلى جنب مع الكلاب البوليسية والقناصة والخيول والقوارب والمروحيات.
وصف نائب المفوض المساعد ستيوارت كوندى جنازة الملكة بأنها "أكبر انتشار فردى للضباط فى عملية نفذتها شرطة العاصمة على الإطلاق" وقال أن القوة، إلى جانب شركائها فى الحكومة ووكالات الاستخبارات، كانت "تدرس مجموعة كاملة من التهديدات والحوادث المحتملة التى قد تحدث".
ووفقا للصحيفة فان عملية حماية المئات من قادة العالم وكبار الشخصيات والشخصيات البارزة هى الأكبر من نوعها فى تاريخ بريطانيا.