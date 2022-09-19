شكرا لقرائتكم خبر عن "القبو الملكي" ليس أخر محطات نعش الملكة اليزابيث.. إقامة مراسم دفن ‏خاصة للعائلة المالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور يوم الاثنين، ليكمل رحلته من قلعة بالمورال إلى ‏إدنبرة ثم من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في ‏قلعة وندسور.‏

واصطف الآلاف من المعزين في الشوارع لتقديم احترامهم الأخير للملكة، بعد جنازتها في وقت سابق من ‏اليوم.‏

بعد مراسم تشييع الجنازة الرسمية في وستمنستر، التي حضرها قادة من جميع أنحاء العالم، أُقيم قداس ‏جنائزي أكثر حميمية في كنيسة سانت جورج.‏

في ختام المراسم، تم إنزال نعش الملكة في القبو الملكي - مكان راحة العديد من الملوك السابقين تحت ‏الكنيسة يوجد الملك جورج الثالث والرابع والخامس ويليام الرابع وآخرين. ‏

في العام الماضي، تم دفن الأمير فيليب، زوج الملكة، هناك أيضًا، وقبل ذلك، تقدم الملك تشارلز إلى ‏الأمام لوضع راية حراس جرينادير (حراس المشاة) على نعش الملكة الراحلة.‏

أثناء إنزال نعش الملكة في القبو الملكي، تلى قس وندسور ترنيمة، تم نطق ألقاب الملكة. هذا اختتمت ‏الاحتفالات العامة المكرسة لها.‏

ومع ذلك، لم يكن القبو مكان دفنها الأخير، في وقت لاحق من مساء الاثنين، من المقرر إقامة مراسم دفن ‏خاصة للعائلة المالكة، عندما يتم نقل الملكة إلى كنيسة الملك جورج السادس التذكارية حيث سينضم ‏نعش الملكة إلى نعش والديها، الملك جورج السادس والملكة إليزابيث، الملكة الأم.‏

سيتم أيضًا نقل نعش الأمير فيليب، بحيث يمكن وضع الملكة للراحة جنبًا إلى جنب مع زوجها الحبيب ‏البالغ من العمر 73 عامًا.‏

على الرغم من إغلاقها للمراسم الخاصة يوم الاثنين، إلا أن الكنيسة الصغيرة عادة ما تكون مفتوحة ‏للجمهور، مما يعني أنه يمكن للبريطانيين زيارة المثوى الأخير للملكة للتعبير عن احترامهم.‏