شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران ثانى الدراجات والكاراتية بطولة الجمهورية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فرق الكاراتية والدراجات بشركة مصر للطيران بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية للشركات والمقامةً بمدينة بورسعيد.

وقال بيان لمصر للطيران أنه في إطار اهتمام الشركة بالنشاط الرياضى والجهود التيتبذلها اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بالشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتهاالتابعة في بطولة الجمهورية للشركات صعدت الفرق الرياضية لمصر للطيران للمبارياتالنهائية وحققت المركز الثاني في لعبة الكاراتيه وسباق الدراجات.

وبهذه المناسبة قدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضةلمصرللطيران التهنئة لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافيبمصرللطيران ولجميع اللاعبين المشاركين في البطولة المقامة حاليا بمدينة بورسعيد ،وتمني التوفيق لجميع الفرق الرياضية الأخري لمصر للطيران والتي جاءت مشاركتهم فيالبطولة في إطار إهتمام مصرللطيران بتحفيز العاملين وخلق روح رياضية بينهم ممايمثل دعاية طيبة للشركة الوطنية وتقديرا لمكانتها.

ومن جانبه أشاد محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصرللطيران بالأداء والجهد المبذول من جميع اللاعبين في الفرق الرياضية للشركة والمشاركةفي البطولة،

وأضاف أن فريق كرة السلة بقيادة الكابتن شريف الجندي سيدخل في المنافسة في الفترةمن 25 سبتمبر وحتي 2 أكتوبر، مؤكدا علي ثقته في حصد البطولة لصالح مصر للطيرانلإعلاء اسم مصرللطيران بين الشركات.

وأضاف الكابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركاتببورسعيد أن مصر للطيران تواصل نتائجها المشرفة خلال مشاركتها في البطولة فيدورتها رقم 55، حيث حصل فريق مصر للطيران في لعبة الكاراتيه بقيادة كابتن هيثمالعزب علي المركز الثاني في لقائه أمام فريق الشرقية للدخان ، وكذلك حصل فريقالدراجات بقيادة الكابتن عمر عبدالرحمن علي المركز الثاني.

جدير بالذكر أنه بهذه النتائج تكون مصر الطيران قد أحرزت حتى الآن ثلاثة كئوس واحدللمركز الأول في لعبة الجودو واثنين للمركز الثاني فى سباق الدراجات و لعبة الكاراتيه.