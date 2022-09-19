شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. حقيقة بيع 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله، حول عزم الحكومة بيع 5 مستشفيات تابعة للوزارة، وقال عبد الغفار: "لن تقوم الحكومة أو وزارة الصحة بعرض أى من المستشفيات التابعة لها للبيع بأى شكل من الأشكال".

-نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله حول عزم الحكومة بيع 5 مستشفيات تابعة للوزارة



بيع 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة

وأكدت: "لن يتم طرح أى من مستشفيات الوزارة للبيع بأى شكل من الأشكال".

-طرحت الهيئة الاقتصادية التى أنشئت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964، إحدى المستشفيات للاستثمار وهى هليوبوليس الخاصة بالسياحة العلاجية.

-الهيئة تابع لها 5 مستشفيات تقدم الخدمات العلاجية مقابل أجر وبإشراف من الوزارة فى القاهرة