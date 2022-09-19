شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تكشف.. ارتفاع الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بنسبة 17.7% (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة فى العام المالى المقبل بنسبة 17.7% مقارنة بما هو مقدر لها فى موازنة العام المالى الحالي.

وبحسب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالى المقبل إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفى للموازنة.

وبحسب وزارة المالية، لا تعتبر مخصصات قطاع الصحة فى التقسيم الوظيفى للموازنة هو كل ما يتم إنفاقه على الصحة بمشروع الموازنة، ولكنها تضم بنودا أخرى ضمن ما يتم حسابها ضمن الإنفاق على القطاع لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاع.

ويرصد الخليج 365 تطور مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة فى 5 سنوات مالية متضمنة المبالغ المقدرة بموازنة العام الجاري، ومشروع موازنة العام المقبل، وفقا لبيانات البيان المالى لمشروع موازنة 2022-2023 الصادر عن وزارة المالية.