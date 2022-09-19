شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 850 حالة إشغال وإزالة مخالفات المحال التجارية ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بشوارع المصرف والتحرير وصفط بحى بولاق الدكرور؛ لإزالة مخالفات المحال التجارية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتحقيق الانضباط، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة التى تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، عن رفع 850 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والمنشآت التجارية بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق.