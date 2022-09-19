أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع "ميرسك" لإنشاء شبكة للطاقة الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى، سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى، سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر. أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، بعد غد الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25و26و27 سبتمبر الحالي. "المالية": بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة الأربعاء قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022 / 2023 من 222 درجة الي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور التي نقلها له أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ . رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. غدا انخفاض بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والقاهرة 31 درجة الداخلية: إصابة ضابط ومصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات وسلاح فى جهينة بسوهاج قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن الكوارث المناخية والارتفاع الهائل في أسعار الوقود، أوضحت الحاجة إلى "إنهاء إدماننا العالمي للوقود الأحفوري"، مشددا على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق التكيف. بعد وقوف الأسرة المالكة بقيادة الملك تشارلز الثالث وزعماء العالم دقيقتان صمت فى إطار مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية، عزف النشيد الوطنى تكريما للملك تشارلز للمرة الأولى استعدادا لبدء عهده. بداية عهد جديد فى المملكة المتحدة.. عزف النشيد الوطنى للملك تشارلز الثالث لأول مرة جوتيريش يدعو لزيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الرابع على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني.

فى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الإسكندرية وسيدى جابر بدلاً من اختصارها بمحطتى سيدى جابر ودمنهور والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 / 9 / 2022، وذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج إشارات الإسكندرية ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية، والتى تعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيراً عليهم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الهندى راجناث سينغ، الذى أشاد بقيادة الرئيس الحاسمة في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار على مصر والمنطقة كلها. باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية. أسعار الذهب فى مصر تفتح التداول على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 1116 جنيها ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام مقابل 1115 جنيها في تداولات أمس، رغم تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1666 دولارا. تعلن جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، وستعقد الجامعة مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام 2022-2023.. غدا أسعار الذهب فى مصر تفتح التداول على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 1116 جنيها لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم وزير الدفاع الهندى يشيد بقيادة الرئيس السيسي فى مكافحة وقهر خطر الإرهاب السكة الحديد تعلن عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية للطاقة الخضراءعلى فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر الرابعالمتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة "أخلاقنا الجميلة" للتأكيد على القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية