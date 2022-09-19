فتحة الموت تودي بحياة شابين تحت عجلات قطار العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مأساة جديدة على شريط السكة الحديد راح ضحيتها شابين في مقتبل العمر صدمهما قطار بمركز العياط جنوب الجيزة، الاثنين.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث قطار بالقرب من مستشفى العياط.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء مرور الطالبين إسماعيل إبراهيم مقيم قرية بيدف، وعمر هاني مقيم قرية طهما، تصادف مرور قطار أطاح بهما.

أسفر الحادث عن وفاة الطالبين، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.