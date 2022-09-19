العدل توقع مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية ‏الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وقّع المستشار عمر مروان، وزير العدل، الاثنين، مذكرتي تفاهم مع ‏دارين تانج مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، وحضر مراسم توقيع ‏المذكرتين عدد من قيادات الوزارة والوفد المرافق لمدير المنظمة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي بإطلاق استراتيجية قومية للملكية الفكرية.

‏وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إتاحة الاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في ‏المنازعات الملكية الفكرية من المحاكم على مستوى العالم بما يُسهم في ‏تعزيز نشر ثقافة منظومة الملكية الفكرية القانونية، كما شملت مذكرة التفاهم ‏الثانية الاتفاق على تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على قواعد إجراءات ‏الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفقًا لإجراءات مركز الويبو للتحكيم.‏

واتساقًا مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص للقضاة وصقل معلوماتهم وتكريم المتفوقين والمتميزين علميًا وتشجيعهم، أقامت وزارة العدل في حضور مدير منظمة "ويبو" احتفالًا بتكريم ثلاثمائة قاض وقاضية من قضاة المحاكم الإبتدائية والاقتصادية الذين اجتازوا ‏دورة معهد الويبو للملكية الفكرية وتوزيع شهادات على أصحاب المراكز العشرة الأولى في هذه الدورة.‏

في مستهل كلمته خلال الاحتفال رحب الوزير بزيارة مدير المنظمة والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود المنظمة العالمية في التعاون مع وزارة العدل لتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الذي يُعد أهم محاور تطوير المنظومة القضائية.

وأكد وزير العدل أن اهتمام مصر ينطلق من رؤية استهدفت بناء منظومة متكاملة لها، تحفظ الحقوق وتحفز على الابتكار، وتدعو للإبداع، مرتكزة في ذلك على بيئة تشريعية تحظى بمتابعة وعناية خاصة من الرئيس السيسي.

من جانبه، أشاد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بوزارة العدل المصرية لاهتمامها بتدريب هذا العدد من قضاتها وما يعكسه من مردود إيجابي، وأبدى إعجابه بما وصفه بالمبادرة غير المسبوقة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة العدل المصرية، لافتًا إلى أهمية دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية بما يُسهم في إزدهار الاقتصاد.