شبورة مائية وتراجع للرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة بالظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من غدا الثلاثاء حتى السبت المقبل.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس خلال فترة الليل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاءت نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة على النحو التالي: