شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يستقبل مساعد وزير الخارجية لإنشاء مكتب تصديقات لأعضاء المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية صباح اليوم الإثنين السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، وذلك بمقر اتحاد المهن الطبية بالازبكية بحضور الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء والأستاذ أسامة عبد المنعم من وزارة الخارجية.

جاء اللقاء لزيارة السفير حاتم الألفى للمقر المزمع تخصيصه لإنشاء مكتب تصديقات وزارة الخارجية ووضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لافتتاحه، حيث من المقرر أن يقدم المكتب خدمات توثيق والتصديق على الشهادات والمستندات من وزارة الخارجية لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.

يذكر أن الدكتور حسين خيري في اجتماع سابق مع السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية قد تقدم بطلب لإنشاء مكتب تصديقات وزارة الخارجية يختص بتقديم خدماته لأعضاء المهن الطبية وتمت الموافقة المبدئية على طلبه.



جانب من الاستقبال