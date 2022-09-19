شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بمسقط تحذر من عمليات نصب من بعض الشركات ومكاتب السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت السفارة المصرية بسلطنة عُمان أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها بعض الشباب المصري الباحثين عن العمل من خلال التأشيرات السياحية إلى سلطنة عُمان ، وجاء هذا التحذير تحسبا من تفاقم المشكلة التى تعرض لها البعض خلال الفترة السابقة وقبل جائحة كورونا التي أظهرت مشكلة بعض العالقين المصريين.

وذلك من خلال بيان وجهته السفارة لأعضاء الجالية المصرية في مسقط ذكرت فيه بأنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من المواطنين المصريين، خاصة الفتيات والشباب، فضلا عن باقي الفئات العمرية إلى عمليات نصب واحتيال من قبل بعض الشركات والمكاتب السياحية والأفراد والوسطاء، لاستقدامهم إلى سلطنة عمان بواسطة تأشيرات سياحية بدعوة توفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي يتبين عدم صحته فيما بعد، ويؤدي في بعض الحالات لتعثر عودة المواطنين لأرض الوطن لأسباب قانونية أومادية، كما يتعرض البعض للضغط لممارسة أعمال غير قانونية.

وفي ضوء ماسبق، وحرصا من السفارة على أمن وسلامة أبناء الوطن، تهيب السفارة بالمواطنين المسافرين إلى سلطنة عُمان بإتباع كافة وسائل الحيطة والحذر لتفادي عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الكيانات والأفراد غير الموثوق بها، كما تؤكد السفارة على المسافرين بتأشيرات سياحية إلى سلطنة عُمان مراعاة أهمية حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة مؤكدة الحجز، وفندق للإقامة، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية كافية طوال مدة الإقامة بالسلطنة وحتى موعد المغادرة إلى أرض الوطن حسب المدة المحددة بالتذكرة