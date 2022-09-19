"القاهرة" تحتل المركز الأول في عدد المشروعات الخضراء مكتملة الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة احتلت المركز الأول بين محافظات الجمهورية في عدد المشروعات المقدمة مكتملة الشروط والقابلة للتقييم طبقًا للمعايير المطلوبة بعدد 340 مشروعا من 904 مشروعات خضراء ذكية تم تقديمها على المنصة الخاصة بالمحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية.

تأتي المبادرة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقال محافظ القاهرة إن المحافظة نظمت أكثر من 40 ندوة تعريفية لشرح كيفية الاشتراك في المبادرة، استهدفت كافة شرائح المجتمع كمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والنوادي والأحزاب خاصة أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية.

وأضاف محافظ القاهرة أن لجنة التقييم بالمحافظة والتي تضم خبراء من جامعة عين شمس والمركز القومي للبحوث والمجلس القومي للمرأة ستقوم بدراسة المشروعات التي تقدمت للمشاركة من خلال المنصة الإلكترونية للمبادرة وفقًا للمعايير واختيار المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة العليا للتحكيم المشكلة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لاختيار 18 مشروعًا من إجمالي 162 مشروعا على مستوى الجمهورية لتعرض خلال قمة مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقاهرة.