محافظ القاهرة: احتفالية كبرى لتجهيزة 400 عروسة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة المقبل لتجهيز 400 عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدني، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقاهرة.

وقال عبد العال إن هذا العدد من الفتيات اللائي تم تجهيزهن يعد الأكبر بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل وبعض المفروشات وأدوات المطبخ.

وأضاف محافظ القاهرة أن خطة الدولة بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في إطار حرصها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت توازنا في الأسعار بالأسواق حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتابع أن المحافظة ستتوسع خلال الفترة القادمة في إقامة تلك المعارض بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيتم التوسع في إنشاء أسواق جملة على غرار سوق العبور لإحداث توازن بالأسعار.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تكثيف الحملات التموينية المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري للمرور على الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها وعدم المغالاة في الأسعار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سعي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية، أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد في عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة وغيرها.

وأوضح أنه تم تسكين 43 ألف أسرة مستحقة حتى الآن بمساكن حضارية وأن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي يُنقل إليها الأهالي مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية، ومركز شباب، ومدارس، وخطوط نقل عام، ومخابز.