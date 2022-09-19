عاشرها معاشرة الأزواج.. إحالة أوراق المتهم باغتصاب ابنة زوجته للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق كهربائي متهم باغتصاب ابنة زوجته وعاشرها معاشرة الأزواج لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

حددت المحكمة جلسة 19 أكتوبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار يحيى عادل عبد اللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب ومصطفى قاسم حسين وأمانة سر رفاعي فهمى رفاعي.

كشفت التحقيقات أن المتهم "أ. ع" تعدى جنسيا على المجني عليها بغير رضاها إذ نفث الشيطان في نفسه البغية وأوقد نيران رغبته الدنيئة فانفرد بها داخل مسكنه وتعدى عليها ضربا للامتثال له فحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج مغتالا لبراءتها خادشا حيائها حال كونه من المتولين تربيتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة مواقعة المجني عليها بالإكراه، والذي تتوافر في حقه الظروف المشددة للعقوبة وهي توليه تربية الضحية.