مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

لقي عنصر إجرامي مصرعه في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، أثناء محاولة فض مشاجرة بالشرقية

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين من العناصر الإجرامية الخطرة (سبق اتهامهم في العديد من القضايا من بينها "مخدرات - سلاح - خطف– سرقة" ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية "سلاح"، ومطلوب ضبط وإحضار إثنين منهم في قضية "سلاح") وحال ضبط أطراف المشاجرة بادر أحد الأشخاص من الطرف الثاني (سبق اتهامه في 3 قضايا "سلاح - ضرب - مشاجرة وسلاح ناري") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية - عدد من الطلقات– 2 خزينة - كمية من الأقراص والمواد المخدرة– مبلغ مالي – هاتف محمول).

تم السيطرة على الموقف وضبط 3 من مرتكبي الواقعة وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد الطلقات - فرد محلي - كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهة المتهمين قرروا بحدوث المشاجرة بينهم لخلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري ضبط باقي المتهمين.