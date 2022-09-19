شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: ربط إلكترونى مع الكويت للقضاء على عقود العمل الوهمية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الإثنين، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) ، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) من 21 دولة عربية.

وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية.. وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.

كما ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة لإنجازه ، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.

ومن جانبه، أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة ، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت ، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.