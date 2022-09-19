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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: ربط إلكترونى مع الكويت للقضاء على عقود العمل الوهمية..صور والان مع تفاصيل الخبر
وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية.. وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.
كما ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.
ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة لإنجازه ، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.
ومن جانبه، أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة ، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت ، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.
الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي
جانب من اللقاء
وزير القوى العاملة يلتقى رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي