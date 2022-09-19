شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير الخريف.. الرطوبة تنخفض بأغلب الأنحاء وتصل 75٪ بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت خريطة التنبؤات التى أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض فى نسب الرطوبة فى كافة الأنحاء بالجمهورية بشكل نسبى، وذلك تزامنا مع آخر أيام فصل الصيف وبداية فصل الخريف الذى ينطلق الجمعة المقبل.

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الجمعة كما يلى:

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 40-45

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 40-45

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 40-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15