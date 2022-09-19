شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستقبل 340 مشروعا أخضر ضمن مبادرة المشاريع الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول بين محافظات الجمهورية فى عدد المشروعات المقدمة مكتملة الشروط والقابلة للتقييم طبقًا للمعايير المطلوبة بعدد 340 مشروعا أخضر ذكيا من 904 مشروعات تم تقديمها على المنصة الخاصة بالمحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

أشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة نظمت أكثر من 40 ندوة تعريفية بالعاصمة لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة استهدفت كافة شرائح المجتمع كمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والنوادى والأحزاب، خاصة أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية .

وأضاف محافظ القاهرة، أن لجنة التقييم بالمحافظة والتى تضم خبراء من جامعة عين شمس والمركز القومى للبحوث والمجلس القومى للمرأة ستقوم بدراسة المشروعات التي تقدمت للمشاركة من خلال المنصة الالكترونية للمبادرة وفقًا للمعايير واختيار المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة العليا للتحكيم المشكلة برئاسة الدكتورمحمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لاختيار 18 مشروعًا من إجمالي 162 مشروعا على مستوى الجمهورية لتعرض خلال قمة مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة .