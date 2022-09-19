شكرا لقرائتكم خبر عن فريق العمال بمؤتمر العمل العربى يطالب بقرار لعودة الشرعية لاتحاد عمال السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد فريق العمال العرب المشارك في مؤتمر العمل العربي على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في أعمال المؤتمر، وأكد الفريق في اجتماعه صباح اليوم برئاسة بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتحفظ على قرار الحكومة السودانية بإيفاد وفد عمالي ليس عضوا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وطالب الفريق باتخاذ قرار يمكن الاتحاد السوداني بقياداته الشرعية المنتخبة في مواصلة نشاطه لخدمة العمال ومساهماته الفاعلة على المستوى القومي والدولي.

كشف فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية عن نتائج زيارته للخرطوم ومباحثاته مع الحكومة تجاه الأزمة، وقال إنه طلب منها التراجع في قرارها الخاطئ بشأن تجميد نشاط الاتحاد العام لعمال السودان، خاصة وأن رئيسه المنتخب يوسف عبد الكريم عضو فاعل داخل أنشطة المنظمة خاصة عضويته في لجنة الحريات النقابية.

ومن جانبه، قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنني أضم صوتي لأخوتي في السودان وأطالب باتخاذ موقف حازم يعيد لهم الشرعية بعد فشل المساعى الحميدة التى جرت لحل الأزمة.

بدأ قريق العمال في جلسته الثانية برئاسة ستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ونائب رئيس الفريق مناقشة تقرير اللجنة التنظيمية بتقديم التهنئة للمدير العام فايز المطيري على ثقة أطراف العمل الثلاث بمنحه فرصة استثنائية لتولي مسئولية المنظمة لمدة قادمة، وطالب الفريق بتشكيل لجنة لتلقى شكاوي العمال العرب والتواصل مع لجنة الحقوق والحريات النقابية بالمنظمة لإيجاد الحلول الفورية لها.

ناقش الفريق التقرير الثاني للجنة التنظيمية واستمع إلى تقرير النشاط الوافي الواضح الذى قدمته رانيا فاروق ممثل المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأشاد الفريق بدولة قطر لاستضافة المونديال العالمي والذى أقيمت مشروعاته بسواعد العمال العرب.