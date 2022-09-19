شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والدكتور إسماعيل عبد الحميد، مدير البرامج والمشاريع بالمنظمة، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل اللقاء:

1- تم استعراض آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة، والتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه.

2- التنسيق بين المنظمة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه

واستعرض الدكتور سويلم الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، مشيراً إلى أنه يمكن للمنظمة

3- الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية لمركز التدريب التابع للوزارة في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والأفريقية

4- مناقشة الترتيبات لتنظيم حدث جانبي ضمن فعاليات اسبوع القاهرة الخامس للمياه .

5- مناقشة التعاون فى مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

6- التنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم.