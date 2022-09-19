إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمراكز أطفيح والصف وأبو النمرس

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 33 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة والتي شملت إزالة تعديات على المجارى المائية ولاية الري بإجمالي 29 حاله تعدى على مساحة 4866م.

كما تم إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقرية الكداية علي مساحة 430 م إلى جانب إزالة تعديات على الأرض الزراعية بقرية الخرمان على مساحة 150م .

واطلع محافظ الجيزة، على جهود مركز ومدينة الصف في إزالة حوائط بالبلوك الابيض وسقف خرساني علي مساحة 50م بقرية عرب القميعي بالإضافة إلى إزالة في المهد لحالتين عبارة عن حوائط بالطوب البلوك علي مساحة 80م و 30 م2 بقرية اسكر وإزالة مبني من الطوب الاسمنتي علي مساحة 70م2 بقرية الودي وجميعهم ولاية هيئة التعمير والاصلاح الزراعي.

وشملت حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة مبني مخالف من الطوب الاحمر وسقف خرساني علي مساحة 150م2 وإزالة مبني من الطوب الاسمنتي داخل مصنع طوب علي مساحة 70 م2 ولاية الاصلاح الزراعي كما تم إزالة مزرعه مقامه بالمخالفة علي مساحه 500م بقرية القبابات ولايه هيئة الاصلاح الزراعي.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة تعديات بالبناء المخالف علي مساحه 120 م2 بطريق الحبس بقرية الوادي وإزالة اسوار وأعمدة خرسانية داخل منشأة مخالفه بمنطقة سلطان.

وأشار اللواء أحمد راشد، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات