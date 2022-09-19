شكرا لقرائتكم خبر عن الإنارة الحديثة تغير شكل الطريق الدائرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الدائرى أعمال تطوير شملت توسعة الطريق وإعادة رصفة وتطوير منظومة الإنارة حيث استعانت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل أعمدة هاى ماست لانارة الطريق بشكل جيد، وإنشاء طريق خدمة أسفل الدائرى ومواقف للميكروباص وأماكن انتظار للسيارات وكذلك دعم الطريق بمنظومة انارة حديثة وأنظمة مراقبة.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وتنفذ وزارة النقل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.