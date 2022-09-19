محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1623 قضية تموينية متنوعة من بينها:- ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (10.660 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام – مكرونة") و 432 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

وضبطت الحملات 712 قضية في مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات (45.350 طن دقيق بلدي مدعم – 4020 رغيف بلدي مدعم – 471 بطاقة ذكية)، وضبط 38 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23.700 طن "سكر – أسمدة " مدعمة – 63424 لتر مواد بترولية – 176 أسطوانة بوتاجاز – 471 بطاقة تموينية ذكية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.