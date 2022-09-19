وزير الري يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، ومدير البرامج والمشاريع بالمنظمة الدكتور إسماعيل عبد الحميد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم (COP27).

كما تم خلال اللقاء بحث آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة، والتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه.

واستعرض الدكتور سويلم الإمكانات المتميزة التي يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري، مشيرا إلى أنه يمكن للمنظمة الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية للمركز في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والإفريقية.

كما تم مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم حدث جانبي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، بهدف بناء قدرات المسئولين الحكوميين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تطوير الاستراتيجيات وتحسين التشريعات وإنشاء آليات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة.

يذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، معنية بالتعريف بالزراعة والتنمية الريفية ومشاكل الأمن الغذائي، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتبادل الخبرات بين الدول.